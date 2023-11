Fear Street 4 si farà! Netflix al lavoro su un film stand alone

Era il dicembre 2022 quando fu annunciato il nuovo film di Fear Street, e oggi, a quasi un anno di distanza, arriva finalmente la certezza: a parlarne è Scott Suber (capo di Netflix Film), il quale è perfettamente consapevole della vastità delle opere di R.L. Stine.

"Ovviamente, ci sono moltissimi libri" ha dichiarato Stuber. "C'è uno stand alone su cui stiamo lavorando, ma siamo alla ricerca della sceneggiatura giusta. Il progetto ci piace, così come la trope. Penso che, se riuscissimo a elaborare la storia nel modo più giusto, espanderemmo il franchise in un'operazione senza precedenti".

Ha inoltre aggiunto: "Riguardo la storia, visto che amo l'horror, sarebbe fantastico se trovassimo il nostro Freddy Krueger, il nostro Jason: insomma, un personaggio horror iconico. Quindi tutti noi stiamo lavorando davvero duramente su questo punto, riteniamo che sia un'enorme opportunità. Sai com'è, ci sono talmente tanti personaggi!". E il produttore non manca di prendere appunti: "Ogni Halloween guardo tutti questi film e penso: 'Okay, ci sono almeno venti personaggi tra cui scegliere. Dovremmo realizzare i nostri film al più presto!'".

Il capitolo precedente, Fear Street Parte 3: 1966, era incentrato su Deena e sui suoi terrificanti tentativi di scoprire la verità dietro l'esistenza di Sarah Fier. Nel cast figuravano Kiana Madeira (Deena Johnson), Gillian Jacobs (Ziggy), Fred Hechinger (Isaac) e molti altri talentuosi attori. La pellicola ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica, con un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes.

Riuscirà il sequel a essere all'altezza delle aspettative? Difficile dirlo con così largo anticipo: intanto, ecco chi dirigerà Fear Street 4.