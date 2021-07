Fear Street: 1978, Sadie Sink: 'Mia madre ha dovuto smettere di guardare il film'

Il 16 luglio su Netflix arriverà Fear Street: 1978, la seconda parte della trilogia di film tratta dai romanzi di R.L. Stine, e come anticipa anche Sadie Sink, sarà un affare davvero sanguinolento...

La giovane attrice di Stranger Things Sadie Sink è una delle star del cast di Fear Street, le nuove pellicole horror targate Netflix che traggono ispirazione dalla fantasia dell'autore di Piccoli Brividi, R.L. Stine.

E come ogni horror che si rispetti, Fear Street: 1978, il secondo capitolo della trilogia, mostrerà un po' di sangue... Beh, un po' più di "semplicemente un po'".

"Non avevo mai lavorato con così tanto sangue prima, quindi diciamo che è stata una prima volta piuttosto entusiasmante" ha infatti affermato l'attrice, che ha rivelato "Mia mamma ha dovuto smettere di guardare il film a un certo punto. Non poteva sopportarlo. E nemmeno io! Ero tutta 'Oh mio Dio, è davvero disgustoso da guardare!'"

"Ma sì, in quel momento non avevo davvero idea di ciò che stesse accadendo perché i miei ovviamente erano chiusi e c'era sangue dappertutto, quindi vedere l'aspetto finale della scena è stato effettivamente molto figo" aggiunge poi.

E a questo punto, se dovesse scegliere tra il dover starnutire per finta, vomitare per finta, o tossire sangue per finta, Sadie sceglierebbe l'ultima opzione: "Onestamente, tossire sangue non è stato così difficile come credevo. Anzi, in realtà è stato piuttosto divertente! Quindi penso che sceglierei lo sputare sangue perché credo di aver imparato alla grande come fare ormai!".