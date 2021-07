Fear Street: 1666, nuovo trailer ufficiale per il gran finale della trilogia Netflix

Ormai ci siamo: la settimana corrente segnerà l'arrivo del terzo e ultimo capitolo della trilogia horror di Fear Street, intitolato 1666, e per ricordare a tutti i fan della trasposizione l'arrivo del film, Netlfix ha pubblicato online nelle ultime ore un ultimo trailer ufficiale di Fear Street: 1666.

Per chi non conoscesse ancora il progetto, ecco i titoli e le tre sinossi dei film:



Fear Street Part One: 1994: Nel 1994, in seguito ad una brutale tragedia avvenuta a Shadyside, nell'Ohio, un gruppo di ragazzi scopre che la serie di eventi terrificanti che hanno afflitto la loro città per molti anni potrebbe non essere dovuta al caso, e loro potrebbero essere le prossime vittime.



Fear Street Part Two: 1978: Camp Nighwing, nel 1978, è diviso tra i campeggiatori e i responsabili che provengano dalla prosperosa città di Sunnyvale e gli emarginati di Shadyside. Quando gli orrori passati delle loro città prendono vita, i protagonisti dovranno unirsi per risolvere un terrificante mistero prima che sia troppo tardi.



Fear Street Part Three: 1666: Una città coloniale è in preda ad un'isterica cacciale alle streghe dalle conseguenze catastrofiche ormai da secoli, e toccherà ad un gruppo di teenager del 1994 provare a mettere fine a questa maledizione prima che sia troppo tardi.



I tre film di Fear Street sono tratti dagli omonimi romanzo dell'orrore per ragazzi scritti da R.L. Stine, già autore dei famosissimi Piccoli Brividi.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Fear Street: 1994 e Fear Street: 1978.