La favorita del re: la serie tv di Sky è perfetta se avete amato il film con Johnny Depp

Sky ha annunciato la nuova serie Sky Exclusive La Favorita del Re, diretta da Josée Dayan (Il conte di Montecristo, I Miserabili, Le Relazioni Pericolose) e con tutti gli episodi disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domani 31 gennaio.

Perfetta se avete amato il film La favorita del re con Johnny Depp e Maiwenn, questo period drama rinascimentale racconterà la storia di Diane de Poitiers (interpretata da Isabelle Adjani), donna dalla straordinaria bellezza, determinata e seducente, che conquistò il cuore del re di Francia Enrico II (Hugo Becker), vent’anni più giovane di lei, e ne divenne amante e consigliera. Ma con il re promesso sposo a Caterina de Medici (Gaia Girace), Diane dovette combattere per mantenere la sua influenza sul sovrano. Grazie alla sua intelligenza e scaltrezza riuscì a ritagliarsi un ruolo nelle dinamiche di corte. Sembrava, inoltre, che Diane avesse il potere di non invecchiare, la sua bellezza rimaneva immutata malgrado il tempo passasse inesorabile. Ma come tutti gli incantesimi, anche questo improvvisamente svanì…

Una serie che porta sullo schermo la magnificenza del Rinascimento, girata nei meravigliosi Castelli della Loira, e che vanta un cast imponente che include anche Gerard Depardieu (Cyrano de Bergerac, Maigret), Samuel Labarthe (Criminal Games di Agatha Christie, The Forest), e Virginie Ledoyen (The Beach, Addio mia Regina, Le Retour).

