La Favorita, Nicholas Hoult era solito dare dei nomi... Alle sue parrucche!

Nicholas Hoult sembra trovarsi piuttosto a suo agio nel recitare in costume: tra la splendida prova offerta nella serie The Great e la sua apparizione ne La Favorita, il nostro sembra aver ormai familiarizzato con il genere, come sembrerebbero confermare alcune voci giunte proprio dal set del film di Yorgos Lanthimos.

Pare, infatti, che durante le riprese de La Favorita il nostro Nicholas si sia parecchio affezionato alle vistose parrucche indossate dal suo Robert Harley, al punto tale da cominciare ad affibbiare ad ognuna di queste dei nomi con cui chiamarle per tutta la durata delle riprese.

A raccontare il divertente aneddoto è stata la makeup designer Nadia Stacey, che ha ricordato come la parrucca indossata più spesso da Hoult fosse ormai conosciuta come Barbara (Babs, per gli amici), mentre Lulu era il nome capitato alla parrucca arancione indossata durante il lancio di melograni ad un membro dei Tory. Un'altra ancora fu invece rinominata Hattey.

Insomma, speriamo che l'industria cinematografica prenda atto della cosa e cominci a offrire ad Hoult sempre più ruoli di questo genere, vista l'evidente predisposizione di un attore che, nomignoli e parrucche a parte, ha effettivamente dato il meglio di sé, fino ad oggi, in ruoli di questo tipo. Per saperne di più sul film di Yorgos Lanthimos, intanto, qui trovate la nostra recensione de La Favorita.