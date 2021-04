Il favoloso mondo di Amelie compie 20 anni: torna in sala il film culto con Adurey Tautou

Usciva 20 anni fa, per la precisione il 25 aprile 2001, l'amatissimo Il favoloso mondo di Amelie diretto da Jean-Pierre Jeunet, film divenuto cult negli anni grazie al suo tono leggere, emozionante e sentimentale e alla struttura visiva del prodotto, nonché all'ottima interpretazione dell'adorabile Audrey Tautou.

A vent'anni dalla release originale francese, così, BIM Distribuzione ha deciso di fare un bellissimo regalo a tutti i fan del film, riportando in sala l'11 e il 12 Il favoloso mondo di Amelie per un evento speciale di celebrazione dell'anniversario. L'idea era anche di portarlo in sala il giorno stesso del 20° compleanno, ma la Pandemia di Coronavirus ha impedito la relase in tempo e anche se i cinema riapriranno il prossimo 26 aprile in verità si tratta solo della possibilità di riaprire e non di una vera e propria riapertura, tant'è che già UCI Cinemas ha annunciato che le proprie sale resteranno chiuse fino a metà maggio.



Tra i protagonisti de Il favoloso mondo di Amelie figurano anche Mathieu Kassovitz, Jacques Narcy, Serge Merlin e Clarie Maurier. La storia segue la vita della giovane Amelie nella splendida Parigi, dove la protagonista lavora come cameriera in una bar di Montmartre mentre occupa il suo tempo con diverse e piacevoli attività atte a spezzare la sua quotidianità, fino all'arrivo dell'amore.