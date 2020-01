Favolacce: dopo il trailer arriva anche il poster del film dei fratelli D'Innocenzo

E' stato condiviso in rete anche il primo poster ufficiale di Favolacce, film dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo che rappresenterà l'Italia in concorso al prossimo Festival internazionale del cinema di Berlino, in programma dal 20 febbraio al 1º marzo 2020.

Gli stessi due registi hanno descritto la loro nuova fatica come "una favola dark tra Italo Calvino e Gianni Rodari. American beauty senza l'America e senza beauty". Oltre ai giovanissimi attori coinvolti, nel cast del film ci sarà anche Elio Germano. Fabio e Damiano D'Innocenzo in questi anni hanno collaborato con Matteo Garrone al soggetto di Dogman, e hanno pubblicato un libro di poesie, Mia madre è un'arma, per la Nave di Teseo.

Il loro esordio cinematografico, La terra dell'abbastanza, ha ottenuto vasti consensi nel mondo della critica, non solo italiana, essendo il film stato presentato anche in vari festival del cinema sparsi per il mondo. Quella pellicola raccontava di due giovani amici di Tor Bella Monaca, che non vedono l'ora di lasciare la scuola per dedicarsi ad altro ma che vedranno stravolgere la propria vita a causa di un grave incidente. Il film venne presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino e ora, con Favolacce, si presenteranno a tutti gli effetti in concorso.

Nel futuro dei due registi, inoltre, c'è anche una serie per Cattleya, Dio sottoterra, e un western femminile dal titolo provvisorio Ex vedove. Ieri è stato presentato il programma del Festival di Berlino; lo scorso anno alla Berlinale vinse Synonyms.

Come si evince dal primo teaser di Favolacce, il film segue una storia di segreti e misteri familiari in un contesto come quello della piccola borghesia. Per visualizzare il poster della pellicola vi rimandiamo alle pagine di MyMovies che lo ha pubblicato in esclusiva.