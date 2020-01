Favolacce: online il teaser trailer del nuovo film dei fratelli D'Innocenzo

Dopo il successo dell'opera prima, La terra dell'abbastanza, i fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo tornano con un nuovo film, Favolacce, selezionato in concorso al prossimo Festival di Berlino. I due giovani registi tornano per raccontare una storia su segreti e misteri familiari in un contesto come quello della piccola borghesia.

I due giovani registi, classe '88, hanno ottenuto un ottimo riscontro della critica con il loro primo film, La terra dell'abbastanza, il racconto di due giovani amici di Tor Bella Monaca, che non vedono l'ora di lasciare la scuola per dedicarsi ad altro ma che vedranno stravolgere la propria vita a causa di un grave incidente.

Il film venne presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino e ora, con Favolacce, si presentano in concorso.



"Una favola dark tra Italo Calvino e Gianni Rodari. American beauty senza l'America e senza beauty". Così i D'Innocenzo hanno descritto il loro nuovo progetto, a cui ora possiamo dare uno sguardo grazie al teaser trailer pubblicato dagli stessi registi sui social.

Nel cast del film ci sarà anche Elio Germano. Fabio e Damiano D'Innocenzo in questi anni hanno collaborato con Matteo Garrone al soggetto di Dogman, e hanno pubblicato un libro di poesie, Mia madre è un'arma, per la Nave di Teseo.

In programma per il futuro una serie per Cattleya, Dio sottoterra, e un western femminile dal titolo provvisorio Ex vedove.

Ieri è stato presentato il programma del Festival di Berlino; lo scorso anno alla Berlinale vinse Synonyms.