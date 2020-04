Favolacce, il nuovo film dei fratelli D'Innocenzo arriverà in streaming: ecco quando!

Con i cinema italiani costretti alla chiusura a causa della pandemia di Coronavirus, è arrivata la conferma che Favolacce, il nuovo film degli acclamati giovani registi Damiano e Fabio d'Innocenzo, sarà distribuito direttamente per il mercato digitale.

L'opera, vincitrice del premio per la Migliore Sceneggiatura alla 70esima Berlinale, sarà disponibile on demand dall’11 maggio su Sky Primafila premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infinity, GC Digital, Rakuten Tv. A renderlo noto Vision Distribution, Pepito Produzioni e Rai Cinema, che hanno deciso di rinunciare all’uscita cinematografica inizialmente prevista per il 16 aprile.

La storia è quella di una favola nera, ambientata nella periferia sud di Roma, tra la malinconica litoranea brutalmente costruita ed una campagna che è stata palude: protagonista dell'opera una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti e la scuola, un mondo apparentemente normale dove cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti ... ma soprattutto la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, destinata ad esplodere in una rabbia sopita che forse causerà la sconfitta di tutti.

Favolacce include nel cast Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Max Malatesta, Ileana D’Ambra e Lino Musella, con la voce narrante è di Max Tortora.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Favolacce e al poster di Favolacce, secondo film dei fratelli D'Innocenzo dopo il folgorante esordio con La Terra dell'Abbastanza.