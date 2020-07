Favolacce arriva su Sky Cinema: come e quando vederlo, anche in streaming

Fresco del trionfo ai Nastri d’Argento, dove è stato insignito dei premii per miglior film, miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi, Favolacce dei fratelli D'Innocenzo arriva in prima visione su Sky Cinema.

Il film, secondo lungometraggio dei registi dopo La Terra dell'Abbastanza, debutterà venerdì 10 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Prima della messa in onda del film, alle 20.45 su Sky Cinema Due, sarà riproposta la puntata de “Il Cinemaniaco incontra Favolacce – I registi” , dove Gianni Canova ha ospitato nel suo studio ‘virtuale’ i fratelli D’Innocenzo per parlare del loro ultimo lavoro e dei loro progetti futuri.

Inoltre, in seconda serata, dalle 23.00 su Sky Cinema Due, sarà programmato proprio La Terra dell’Abbastanza, l’opera prima dei fratelli D’Innocenzo, che sarà anch'essa disponibile on demand.

On demand su Sky e NOW TV, in un'apposita collezione dedicata ai film vincitori dei Nastri d’argento, troverete poi anche Figli (miglior commedia, miglior attore commedia e miglior attrice commedia a Mastandrea e Cortellesi), L’immortale (miglior regista esordiente a Marco D’Amore, miglior casting director), Il signor diavolo (miglior soggetto), 5 è il numero perfetto (miglior attrice protagonista a Valeria Golino) e Ritratto della giovane in fiamme (miglior attrice non protagonista a Valeria Golino). A questi si aggiungerà lunedì 13 luglio anche Pinocchio di Matteo Garrone, premiato con sei Nastri d’Argento (miglior regia, miglior attore non protagonista a Roberto Benigni, scenografia, montaggio, sonoro e costumi).

