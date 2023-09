Favino, polemica contro Ferrari di Michael Mann: 'Sbagliato dare il ruolo a uno straniero'

Non sarebbe il Festival di Venezia se ogni anno non scoppiassero un numero sufficiente di polemiche, e dopo le proteste contro la presenza di Roman Polanski e Woody Allen ora ci pensa Pierfrancesco Favino a scaldare gli animi del Lido.

L'attore, presente a Venezia sia col film d'apertura Comandante sia con Adagio di Stefano Sollima, ha attaccato il nuovo film di Michael Mann Ferrari e soprattutto il protagonista Adam Driver, reo secondo la star italiana di aver interpretato un ruolo - quello di Enzo Ferrari - che non dovrebbe spettare agli attori stranieri. Nel corso di un'intervista promozionale, Favino se l'è presa sia col film in particolare sia con l'industria in generale, citando Driver anche una seconda volta per House of Gucci di Ridley Scott.

"I Gucci avevano l'accento del New Jersey non lo sapevate?" ha detto Favino, che poi ha aggiunto. "C'è un tema di appropriazione culturale, non si capisce perché non io ma attori come Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea, non vengano coinvolti in questo genere di film che invece affidano ad attori stranieri lontani dai protagonisti reali delle storie, a cominciare dall'accento esotico. Se un cubano non può fare una Casabella perché un americano può fare un italiano? Solo da noi. Ferrari in altre epoche lo avrebbe fatto Gassman, oggi invece lo fa Driver e nessuno dice nulla. Mi sembra un atteggiamento di disprezzo nei confronti del sistema italiano, se le leggi comuni sono queste allora partecipiamo anche noi".

I social si sono divisi, e alcuni utenti (e anche alcuni giornali) in queste ore hanno attaccato Pierfrancesco Favino definendolo 'sovranità' e facendo notare che anche lui, nel corso della sua carriera, ha interpretato personaggi stranieri, come il pilota svizzero Clay Regazzoni in Rush o addirittura il francese D'Artagnan.

Nel frattempo, vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di Ferrari.