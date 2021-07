Favino omaggia Marco Bellocchio nel giorno della Palma d'Oro: 'Non potevo non venire'

È un legame davvero speciale, quello tra Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio: l'attore romano ha vissuto grazie al regista di Buongiorno, Notte alcuni dei momenti più alti della sua carriera, per cui non poteva certo far mancare la sua presenza proprio durante la consegna della Palma d'Oro a quello che lui stesso ha definito suo maestro.

Nell'ambito della presentazione del nuovo film di Marco Bellocchio a Cannes 2021, infatti, il regista de Il Traditore riceverà l'ambitissimo riconoscimento a fronte di una carriera dall'indiscutibile valore, come ricordato dallo stesso Favino in un post pubblicato su Instagram per festeggiare la premiazione del cineasta italiano.

"Caro Maestro, dopo che mi hai portato in capo al mondo non posso non venire a festeggiarti in una giornata così speciale. Mi levo il poncho e arrivo!" sono state le parole dell'attore, che ha voluto celebrare la cosa postando una foto che lo ritrae in compagnia di Bellocchio alle cascate del Niagara, con tanto d'impermeabile d'ordinanza.

Proprio per Il Traditore, ricordiamo Favino ha trionfò all'edizione 2020 dei David di Donatello, prima di venir nuovamente candidato quest'anno per Hammamet. Tornando a Cannes, invece, anche quest'anno non sono mancate le polemiche tra l'organizzazione del Festival e le piattaforme come Netflix, ancora una volta grandi escluse dell'evento.