Fatman: Mel Gibson avrebbe voluto mangiare di più per il ruolo, ma era 'già perfetto così'

L'ultimo progetto di Mel Gibson è un film sub Babbo Natale intitolato Fatman, e per l'occasione l'attore di Braveheart e Dragged Across Concrete interpreta proprio (un insolito) Mr. Claus. Ma quanto ha dovuto mangiare per raggiungere il peso forma ideale per il ruolo? La risposta è: nulla più del normale.

Stando a quanto riportato recentemente da Film News, Mel Gibson avrebbe rivelato una piccola curiosità sulla produzione di Fatman, il nuovo film di Ian e Eshom Nelms nel quale Chris Cringle, ovvero Santa Claus in persona, è costretto a intraprendere una lotta di ingegno contro un diabolico ragazzino... E l'assassino che ha ingaggiato per far fuori l'uomo che gli ha regalato solo carbone.

Stando a quanto raccontato dall'attore, Gibson avrebbe chiesto ai registi se avesse dovuto fare qualcosa in più per avvicinarsi all'aspetto che solitamente ci si aspetterebbe abbia il personaggio "[Di mio] sono già ragionevolmente grassoccio. Così ho detto ai ragazzi 'Hey, dovrei per caso mangiare più gelati e biscotti?'".

Ma i due hanno rifiutato categoricamente la proposta, rispondendo: "No, sei perfetto così. Non andare oltre. Solo perché il titolo del film è Fatman, non vuol dire che devi essere obeso".

Beh, da un lato ovviamente è meglio così, dall'altro... Forse sarebbe stato meglio che Marianne Jean-Baptiste (l'attrice che nel film interpreta la Signora Cringle) non avesse sfornato di continuo biscotti sul set, come raccontava qualche tempo fa Gibson in un'altra intervista!

Ad ogni modo, se il film vi incuriosisce, a questo link potete comodamente gustarvi il trailer di Fatman.