Fatman: Mel Gibson è un Babbo Natale vietato ai minori nel primo trailer

Saban Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Fatman, film action con Mel Gibson protagonista in cui questi interpreta una sorta di Babbo Natale che ingaggia una lotta contro uno spietato e addestrato assassino. L'assassino in questione è stato reclutato da un ragazzino di 12 anni. Si preannuncia davvero imperdibile.

Di seguito la sinossi ufficiale di Fatman: Per salvare la propria attività, Chris Cringle (Mel Gibson), conosciuto anche come Santa Claus, è costretto a stringere accordi con l'esercito americano. Le cose tuttavia non migliorano, anzi, così Chris rimane invischiato in una sorta di battaglia mortale e di ingegno contro un talentuoso assassino (Walton Goggins), assunto da un 12enne molto precoce e vendicativo dopo che questi ha ricevuto del carbone come regalo.

Scritto e diretto a quattro mani da Eshom Nelms e Ian Nelms, Fatman è prodotto da David Gordon Green e Danny McBride (già dietro i nuovi film del rinato franchise di Halloween) e arriverà nelle sale cinematografiche americane il 13 novembre 2020. Le riprese si sono svolte nel febbraio di quest'anno, quindi in tempo prima della chiusura forzata a causa del coronavirus.

Fatman è uno dei quattro film che vedono Gibson protagonista in uscita quest'anno: dopo essere arrivato direttamente in home video con Force of Nature, l'attore sarà protagonista del nuovo film di Joe Carnahan Boss Level, al fianco di Frank Grillo e attualmente in post-produzione; Gibson sarà anche al fianco di Charlie Hunnam nel film Last Looks diretto da Tim Kirkby, le cui riprese si sono svolte oltre un anno fa, nel giugno 2019.

L'ultima uscita italiana per Mel Gibson è stata invece Il professore e il pazzo in coppia con Sean Penn; mentre lo scorso aprile è arrivato direttamente su Sky Cinema Due l'action Dragged Across Concrete - Poliziotti al limite.