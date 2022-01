Father Stu, il film con Mark Wahlberg e Mel Gibson è stato acquistato da Sony

La Sony Pictures ha acquisito i diritti del film Father Stu, interpretato e prodotto da Mark Wahlberg, che per ricoprire il ruolo del sacerdote protagonista ha dovuto mettere su ben 10 kg seguendo una dieta ferrea.

Scritto e diretto da Rosalind Ross al suo debutto alla regia, il film segue la vera storia del pugile diventato sacerdote, padre Stuart Long, il cui viaggio dall'autodistruzione alla redenzione ha ispirato innumerevoli persone.

"Il viaggio di padre Stu da piantagrane a pastore ha ispirato molti, incluso me", ha detto Wahlberg in una nota. “Rosey ha fatto un lavoro incredibile catturando l'essenza di chi era e di come ha influenzato le persone che ha incontrato. Spero che con questo film serva a mantenere vivo il suo spirito".

Fanno parte del cast anche Mel Gibson, Jacki Weaver e Teresa Ruiz, il film uscirà nelle sale USA il 15 aprile 2022. Wahlberg ha anche prodotto il film insieme Stephen Levinson e Jordon Foss.

Prima che Father Stu arrivi sul grande schermo, vedremo Wahlberg in Uncharted, adattamento del famosissimo videogioco, in cui recita a fianco di Tom Holland. Mentre per quanto riguarda il suo collega, Mel Gibson è nel cast di The Continental, serie spin-off di John Wick, che dovrebbe arrivare presto sui nostri schermi.