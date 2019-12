Fate largo a Baby Sonic nel trailer internazionale e nel poster di Sonic The Hedgehog

In una sorprendente mossa a sorpresa la Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo poster internazionale e il nuovo trailer Sonic, nel quale compare ... Baby Sonic.

Il tempismo non è eccezionale, e ai più complottisti potrebbe far venire in mente un tentativo di cavalcare il successo del ben più celebre Baby Yoda, ma il mercato giapponese ci fornisce del nuovo materiale promozionale per il già controverso adattamento del celebre videogame SEGA.

Come al solito, potete gustarvi poster e trailer in calce all'articolo: diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Previsto inizialmente per l'8 novembre 2019, il live-action è stato rimandato di qualche mese per permettere al regista Jeff Fowler e al suo team di lavorare al nuovo look del protagonista, sotto la supervisione del produttore Tim Miller, regista di Deadpool e Terminator: Destino Oscuro.

La nuova data di uscita è fissata per il 14 febbraio 2020 negli Stati Uniti.

Nel film, lo ricordiamo, Sonic sarà doppiato da Ben Schwartz, mentre il cast live-action include Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman, James Marsden in quelli di Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione, e Adam Pally nel ruolo del collega di lavoro di Tom. Insieme a loro anche Tika Sumpter, Natasha Rothwell e Neal McDonough.

Quello della Paramount Pictures è il primo adattamento cinematografico per il personaggio di Sonic, sebbene sia precedentemente apparso sul grande schermo tramite brevi cameo in Ready Player One e Ralph Spacca Internet.

