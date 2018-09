Fatale: Michael Ealy e Mike Colter entrano nel cast del thriller con Hilary Swank

Variety ha riportato la notizia che Michael Ealy e Mike Colter si sono uniti al cast del thriller noir diretto da Deon Taylor intitolato Fatale, che vede protagonista il premio Oscar Hilary Swank.

Sulla notizia Taylor ha dichiarato:

"Grazie al casting di questi due Mike, Ealy e Colter, abbiamo il perfetto complemento sullo schermo per Hilary Swank e avevamo bisogno di loro perché questa storia lo richiede assolutamente. Lavorare con Michael (Ealy) nel mio ultimo film The Intruder mi ha permesso di vedere e cogliere la profondità a cui può arrivare per una performance - e posso attestare quanto sia impressionante. Inoltre è da molto tempo che desidero lavorare con Mike (Colter) quindi sono contento di avere il progetto giusto, al momento giusto, per portarlo fare!"

La storia di Fatale ruota intorno a un uomo sposato, interpretato da Ealy, che si ritrova invischiato in una brutta storia a causa di una seducente detective della polizia femminile, interpretato dalla Swank. Colter interpreterà il migliore amico e socio in affari di Ealy. Oltre a Ealy e Colter, anche Tyrin Turner è stato scelto per un ruolo di supporto.