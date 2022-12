La fata combina guai: primo trailer ufficiale per il nuovo film d'animazione europeo

In queste ore Plaion Pictures ha svelato il trailer ufficiale del nuovo film animato La fata combina guai, che racconta l’incredibile viaggio di una ragazzina incappata all’improvviso in una fata pasticciona.

Il film, che è stato presentato il 25 novembre in anteprima durante la terza edizione di “Heroes International Film Fest” tenutosi alla Casa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 12 gennaio 2023. Come mostrato dal filmato promozionale che potete trovare all'interno dell'articolo, la protagonista dell'avventura è Violetta, una fatina dei denti colorata ed impertinente che la missione di tornare a casa con un dentino di un bambino. Ma, pasticciona com’è, le cose non vanno nel verso giusto e si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle fate, deve fare squadra con una vivace bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.

Durante un’intervista condivisa in questa occasione Sophie Fortemps, Character Design Supervisor de La Fata combina guai, ha dichiarato: “Penso che Caroline Origer abbia fatto un ottimo lavoro inserendo nel film alcuni temi importanti, parlando della società, di immigrazione, della famiglia e questioni molto urgenti sull'ambiente. Ma un altro aspetto è legato a come Violetta non si adatti al suo mondo perché le stanno chiedendo di essere ciò che non è e, non appena scopre se stessa, inizia a splendere e a fiorire. Questo è meraviglioso."

E a proposito del 2023: scoprite le tante acquisizioni di Plaion Pictures per il prossimo anno, da Silent Night di John Woo all'horror Winnie the Pooh: Blood and Honey.