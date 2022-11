La fata combina guai: Plaion porta in Italia un nuovo film animato per tutta la famiglia

Tra le nuove acquisizioni di Plaion Pictures per il mercato delle sale cinematografiche italiane, c'è anche il nuovo film d'animazione per tutta la famiglia La fata combina guai, in arrivo nei cinema a gennaio 2023.

Il film racconta l’incredibile viaggio di una ragazzina incappata all’improvviso in una fata pasticciona: la storia è quella di Violetta, una fatina dei denti colorata ed impertinente che ha una missione, tornare a casa con il dentino di un bambino. Ma, pasticciona com’è, le cose non vanno nel verso giusto e si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle fate, deve fare squadra con una vivace bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.

Il film di animazione è stato presentato in questi giorni in anteprima durante la terza edizione di “Heroes International Film Fest”, Festival ospitato dalla Casa del Cinema di Roma che celebra gli artisti e i professionisti del settore, e arriverà al cinema in Italia il 12 gennaio 2023. In calce potete trovare il primo poster ufficiale de La fata combina guai.

