Fast XI, quando esce il sequel con Vin Diesel e Jason Momoa?

La saga di Fast and Furious non accenna ovviamente a fermarsi, anche se Vin Diesel ha detto che Fast X era la prima parte di un finale diviso in tre. E quindi quando uscirà Fast XI, l'undicesimo capitolo del franchise? Scopriamolo assieme.

Dopo gli eventi di Fast X è tempo già di pensare al nuovo capitolo della saga di Fast and Furious. Capitolo che teoricamente ha già una data ufficiale, annunciata proprio da Vin Diesel: il 4 aprile 2025. E fin qui tutto ok, potremmo dire, solo che nel mentre è scoppiato sia lo sciopero degli sceneggiatori sia quello degli attori.

Perciò la domanda è lecita: Fast and Furious XI uscirà davvero il 4 aprile 2025? Vi raccontavamo dei tantissimi film a rischio per lo sciopero degli attori, e visti i tempi di produzione questo nuovo capitolo potrebbe davvero finire nel vortice dei prodotti messi in pausa e rimandati a data da destinarsi.

"Per coloro che non sapevano che Fast X sarebbe stata solo la prima parte di una storia più ampia, sappiate che la seconda parte sarà lo sforzo definitivo della nostra Fast Family, uno sforzo come non l'avete mai visto". Aveva scritto Vin Diesel su Instagram. Però in questo momento la situazione è talmente fluida che davvero può succedere di tutto.

Addirittura chiudere il franchise con l'undicesimo film, senza fare Fast and Furious 12. Davvero difficile fare previsioni adesso, ma quel che è certo è che i ritardi causati dallo sciopero colpiranno quasi sicuramente anche la Fast Saga.

Altra certezza al momento è un nuovo spinoff con protagonista The Rock e il suo Luke Hobbs. Film che non sarà un sequel di Hobbs & Shaw, l'altro spinoff della saga con protagonisti The Rock e Jason Statham. Anzi, dovrebbe fare da raccordo proprio fra il decimo e l'undicesimo capitolo della saga. A questo punto però chissà quale film uscirà prima.

E voi state aspettando Fast XI? O preferite rivedere The Rock in azione? Diteci la vostra e già che ci siete recuperatevi la nostra recensione di Fast X.