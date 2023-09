Fast XI, qual è la trama del prossimo capitolo della saga?

Qual è la trama di Fast XI? In questo articolo facciamo il punto della situazione su Fast & Furious 11, l'attesissimo prossimo - e probabilmente ultimo - capitolo della saga principale del franchise capitanato da Vin Diesel.

Al momento, purtroppo, non sono state rivelate informazioni in merito alla trama di Fast & Furious 11, ma chiaramente i fan si aspettano che il film riprende la narrazione dal momento esatto in cui si è interrotta nel finale cliffhanger di Fast & Furious 10. In queste ore, il regista Louis Leterrier ha anticipato che almeno cinque scene di Fast & Furious 10 nascondono indizi sulla trama di Fast 11, rivelando solo una di queste misteriose sequenza: quella in cui Cipher, il personaggio di Charlize Theron, fa visita a Dominic Toretto e Letty, i protagonisti della saga interpretati da Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Tuttavia rimane l'incognita Luke Hobbs: come saprete, la scena post-credit di Fast & Furious 10 ha riportato Dwayne 'The Rock' Johnson nel franchise, un ritorno totalmente a sorpresa dopo che la famosa faida con Vin Diesel aveva allontanato la star dalla saga. Pochi giorni dopo l'uscita di Fast X nelle sale, infatti, Universal ha annunciato lo spin-off Luke Hobbs, un film che farà da ponte tra gli eventi del decimo e dell'undicesimo capitolo, quindi bisognerà vedere in che modo il progetto influirà sulla trama di Fast & Furious 11.

Fast XI uscirà il 4 aprile 2025. Continuate a seguirci per tutte le prossime novità.