Fast XI: Liam Neeson sarebbe l'aggiunta ideale per la saga?

Il franchise di Fast and Furious ha visto l’avvento, nel corso dei vari capitoli, di tantissime star di Hollywood che sono riuscite a inserirsi perfettamente nella narrazione della saga, contribuendo ad accrescerne la popolarità e la qualità. In attesa di Fast XI, cerchiamo di immaginare chi altro potrebbe essere coinvolto nel progetto.

Dopo avervi riportato le ultime notizie a proposito della data d’uscita di Fast XI, vogliamo provare a indovinare chi potrebbe essere il nuovo protagonista di un franchise ricco di grandi attori e di nomi altisonanti basandoci sulle sensazioni della rete e cercando di capire quale nome potrebbe essere adatto per il lavoro.

Il primo nome che ci viene in mente è quello di Liam Neeson, attore che ha fatto della sua presenza in film d’azione e in scene che vedevano coinvolte automobili un tratto distintivo e che si inserirebbe perfettamente all’interno della storyline della saga.

Stesso discorso si può fare per Danny Trejo, che ha dimostrato con le sue interpretazioni di Machete di poter interpretare perfettamente un personaggio tanto votato all’azione quanto alle esagerazioni tipiche di Fast and Furious.

Il nome di Dave Bautista, allo stesso modo, non può non essere preso in considerazione: per prima cosa l’attore ha sicuramente il physique du rôle per recitare nel franchise al fianco di Toretto e compagnia, e, allo stesso modo, grazie alla sua incredibile ascesa degli ultimi anni, porterebbe un nome importantissimo all’interno del franchise.

Stesso discorso per Zoe Saldana, la sua presenza in Guardiani della Galassia l’ha lanciata nel cinema d’azione in modo definito e un’accoppiata con la Letty di Michelle Rodriguez sarebbe un sogno per tutti i fan.

L’ultimo nome che vogliamo proporre in questa lista è quello di Jackie Chan, l’attore, che in molti stanno apprezzando in Project X-Traction, sarebbe un’aggiunta perfetta per un film che fa dell’azione e della comicità i suoi punti forti. Sebbene secondo John Cena Chan sarebbe sottovaluto in America, il suo nome riesce, a nostro avviso, ad attirare sempre la giusta dosa d’attenzione da parte del pubblico.

Questi i nostri nomi per quelle che potrebbero essere delle valide aggiunte al cast della saga, fateci sapere nei commenti se siete d’accordo con noi e se vi vengono in mente altri nomi adatti a Fast XI.