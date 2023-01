Fast X, Vin Diesel lancia il conto alla rovescia: mancano due settimane al trailer!

Da qualche tempo ormai Vin Diesel crea hype in merito all'uscita del trailer di Fast X e ora l'attore pubblicando un nuovo scatto in compagnia di Jason Momoa ha fatto sapere ai fan che mancano ormai solo due settimane al grande evento.

"A due settimane dal lancio del trailer di FastX!!!! Felice di far parte di una Saga che incoraggia un lavoro così eccezionale da parte dei tanti straordinari artisti che hanno reso questa Saga di livello mondiale! Una foro dal set dopo un'intensa scena di una settimana con mio fratello Jason Momoa".

Il budget di Fast X è davvero fenomenale e con un costo addirittura superiore ai 340 milioni di dollari i fan sono assai impazienti di scoprire cosa accadrà in questo nuovo capitolo della saga che vedrà Jason Momoa nei panni del principale villain.

La trama di Fast & Furious 10 è tenuta per adesso sotto il più stretto riserbo, ma sappiamo comunque che questo attesissimo sequel sarà la prima parte di una storia suddivisa in due film che, secondo quanto riferito, porràavrà il difficile compito di dare una degna conclusione a questo amatissimo franchise che ormai da ormai 20 anni accompagna il pubblico a suon di tuoni di motori.

Siete pronti a questo gran finale? Cosa vi aspettate da Fast & Furios 10? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.