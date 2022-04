Fast X, Vin Diesel e Justin Lin: 'Il migliore della saga, l'inizio di un finale epico'

È iniziata da pochissimo la produzione del decimo capitolo di Fast & Furious, per il quale è stato scelto il titolo Fast X, che già Vin Diesel e il regista Justin Lin hanno anticipato nuove sul finale. Stando alle loro parole dovrebbe essere diviso in due parti a partire da questo penultimo film, che è il migliore finora.

È stato annunciato appena tre giorni fa l’inizio delle riprese di Fast X, il penultimo capitolo che dovrebbe aprire alla conclusione definitiva della saga ormai ventennale con protagonista Dominic Toretto e la sua intoccabile quanto sempre più vasta famiglia. Nel cast di Fast X si aggiunge anche Brie Larson infatti, mentre il protagonista e il regista sono già su instagram per condividere alcuni momenti nelle pause dalle riprese e promuovere con parole entusiastiche il nuovo capitolo in lavorazione.

Ne parlano infatti in un video condiviso a mezzo social da Vin Diesel – e che trovate in calce all’articolo – nella cui didascalia l’attore scrive: “La prima settimana... Beata e grata". Nel video, Justin Lin esordisce dicendo: “Sembra l'inizio di un finale epico”. A quel punto Diesel suggerisce: “È giusto dire che questo sarà il migliore?". E Lin, in risposta: "Nel mio cuore, sì". Molte star del franchise hanno commentato il post, fra cui la Jordana Brewster, interprete di Mia Toretto, che inizialmente però non era stata inserita in sceneggiatura: “Le mie due persone preferite” – scrive.

Oltre a Diesel e Brewster, gli altri membri del cast comprenderanno ovviamente gli insostituibili Tyrese Gibson (Roman Pearce), Michelle Rodriguez (Letty), Chris "Ludacris" Bridges (Tej) Nathalie Emmanuel (Megan), Sung Kang (Han) e Charlize Theron (Cipher). I nuovi arrivati di Fast Saga includono la star di Aquaman Jason Momoa, la star di Captain Marvel Brie Larson e la star di The Suicide Squad Daniela Melchior. Il due volte co-protagonista di Diesel in Guardiani della Galassia, Michael Rooker, che ha interpretato un vecchio amico della famiglia Toretto, ha confermato che riprenderà il suo ruolo in Fast X.

L'anno scorso, Diesel ha lanciato un appello pubblico per convincere Dwayne Johnson a tornare per il film in uscita, ma The Rock ha criticato la richiesta di Diesel definendola "un esempio della sua manipolazione" e ha confermato che non sarebbe tornato per interpretare Luke Hobbs negli ultimi due film della Fast Saga. In merito alla trama, Diesel ha condiviso: "È una serie di storie. La data di uscita prevista è a febbraio 2023 per il primo e febbraio 2024 per il secondo. Avremmo dovuto far uscire questo film l'anno scorso, prima della pandemia. Quindi lo sviluppo di questo nuovo capitolo, in un certo, senso, ha giovato di un anno in più per quanto riguarda la pre-produzione". Voi seguite ancora la Fast Saga al cinema? Ditecelo nei commenti!