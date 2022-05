Fast X, Vin Diesel e Brie Larson inseparabili: nuova foto dal dietro le quinte

Mentre le riprese di Fast & Furious 10 a Torino procedono a pieno ritmo, Vin Diesel e Brie Larson hanno trovato il tempo di concedersi qualche scatto da pubblicare sui social. I due appaiono ormai sempre più affiatati e al di là dei rispettivi personaggi, sembrano aver stretto un profondo rapporto di amicizia.

Come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia, l'interprete di Dom Toretto ha voluto ringraziare il cast e la troupe di Fast X, e anche i fan del franchise per aver continuato a credere nel film nel corso degli anni.

Sono ancora ignoti i dettagli su questo nuovo capitolo della saga e il ruolo di Larson, in particolare, rappresenta un importante punto interrogativo per i fan. Non è chiaro quanto grande sarà la parte che Larson interpreterà nel film ma, considerando i suoi importanti trascorsi come Captain Marvel nel MCU, è lecito presumere che il ruolo sarà molto più di un semplice cameo. Un precedente post di Vin Diesel con Brie Larson lascia infatti presumere che l'attrice avrà un ruolo fondamentale ai fini della storia di Fast and Furios 10.

Ricordiamo che questo film sarà il più costoso della decade, il suo budget si aggira per l'appunto intorno ai 300 milioni di dollari. L'addio della storico regista del franchise Justin Lin ha preoccupato non poco i fan e, in tanti sperano che Louis Leterrier possa essere all'altezza. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.