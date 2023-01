Fast X: Vin Diesel anticipa l'uscita del trailer con una nuova immagine di Toretto!

Pochi giorni fa Vin Diesel aveva anticipato che il primo trailer di Fast X sarebbe arrivato presto, stuzzicando la curiosità dei fan. Ebbene, la star del franchise sembra aver mantenuto la parola data con un nuovo post pubblicato da poco sui social.

Infatti l'attore, che veste i panni di Dominic Toretto dal lontano 2001, ha condiviso su Instagram una nuova immagine del suo personaggio (che indossa la sua classica tuta da meccanico), anticipando anche qualcosa in più. Il trailer ufficiale del decimo capitolo di Fast & Furios arriverà il prossimo mese, a febbraio quindi, con l'hype dei fan che ora non può far altro che aumentare. Potete dare uno sguardo al post di Vin Diesel come di consueto in calce alla notizia.

Fast X, che sarà diretto da Louis Leterrier, dovrebbe fungere da penultimo film della serie per i personaggi principali, che oltre a Toretto includono Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Han (Sung Kang) e Mia (Jordana Brewster). Ad oggi non sappiamo effettivamente di cosa tratterà la pellicola, ma grazie all'imminente trailer i fan potranno farsi un'idea su quale sarà l'incredibile missione che i nostri amati personaggi dovranno affrontare. Staremo a vedere.

In attesa di scoprine di più, vi ricordiamo che Gal Gadot potrebbe tornare in Fast X. Le riprese della pellicola si sono concluse lo scorso agosto e l'uscita nelle sale del film è prevista per il 18 maggio 2023. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!