Fast X, nel nuovo video dal set uno stunt con elicottero che renderebbe fiero Tom Cruise

La decima puntata della Fast Saga con protagonista Vin Diesel sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo, e per l'occasione sui social è stato condiviso un nuovo video dal dietro le quinte di Fast & Furious X che mostra uno stunt con elicottero che renderebbe fiero il re degli stunt Tom Cruise.

Per festeggiare l'imminente arrivo del film nelle sale, infatti, la Universal ha rilasciato alcune clip e featurette di Fast X, e con un video in particolare - disponibile in calce all'articolo - che offre uno sguardo al dietro le quinte di uno stunt che coinvolge un'autostrada, un bolide da corsa e un elicottero e lo stunt coordinator di seconda unità della produzione, Jack Gill: "Un giorno della settimana come tanti per la Fast Family", recita la didascalia del post pubblicato su Twitter. "FAST X arriverà solo al cinema dal 19 maggio. Assicurati i tuoi biglietti!".

I fan italiani saranno felici di sapere che nel nostro mercato Fast & Furious 10 uscirà il 18 maggio, con un giorno d'anticipo rispetto alla data scelta per i cinema nord-americani: il film, che sarà il penultimo capitolo del franchise in vista del gran finale previsto nel 2025 con Fast & Furious 11, è diretto dal regista Louis Letterier, che ha sostituito il precedente regista e demiurgo del franchise Justin Lin e recentemente reclutato dalla Universal per dirigere anche il prossimo e conclusivo episodio.

Nel cast di Fast X, oltre ai protagonisti Vin Diesel e Michelle Rodriguez, ci saranno anche la vincitrice dell'Oscar Charlize Theron e la new entry Jason Momoa nei panni del nuovo villain Dante, col cast di all-star che include anche Brie Larson, Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris "Ludacris" Bridges, Alan Ritchson, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Helen Mirren, Daniela Melchior, John Cena, Jason Statham, Rita Moreno, Cardi B e Scott Eastwood.



A proposito, sapete come e perché Rita Moreno è entrata nel cast di Fast X? Ha a che fare con, beh...la Famiglia!