Fast X, il nuovo video del film anticipa la fine del percorso per il clan di Dom Toretto

L'account ufficiale YouTube della saga di Fast and Furious ha condiviso una nuova featurette del film che anticipa la fine del percorso di Dom Toretto e del resto della sua 'famiglia'. La celebre e longeva saga cinematografica dovrebbe concludersi con l'undicesimo film, ad oltre vent'anni dal suo debutto nelle sale.

"La fine del percorso ha inizio. Fast X, decimo film della saga di Fast & Furious, introduce i capitoli finali di uno dei franchise globali più leggendari e popolari del cinema, giunto alla sua terza decade e che va ancora alla grande con lo stesso principale cast e personaggi da quando è iniziato. Nel corso di molte missioni e contro ogni previsione, Dom Toretto (Diesel), e la sua famiglia hanno superato in astuzia, innervosito e sconfitto ogni nemico sul loro cammino. Ora affrontano l'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terrificante che emerge dalle ombre del passato, alimentata da una vendetta di sangue e determinata a distruggere la famiglia e tutto ciò che Dom ama, per sempre" si legge nella didascalia del video. Su Everyeye potete recuperar la recensione di Fast 9, l'ultimo capitolo uscito nelle sale nel 2021.



In Fast X, Dom e il suo team, dopo aver eliminato il nefasto boss della droga brasiliano Hernan Reyes e decapitato il suo impero a Rio de Janeiro nel quinto capitolo, dovranno affrontare il figlio Dante, che fu testimone di tutto e che ha passato gli ultimi dodici anni a ideare un piano per far pagare il prezzo più alto possibile a Dom Toretto, vendicandosi della morte del padre.

Il piano di Dante disperderà la famiglia di Toretto tra Los Angeles, Roma, Brasile, Londra, Portogallo e Antartide. La disputa diventa sempre più incandescente quando Dom scopre che l'obiettivo principale di Dante è suo figlio di 8 anni.



Vin Diesel ha dichiarato che Fast and Furious dirà addio a Paul Walker, prima di chiudere i battenti.