Fast X viaggia sul filo del rasoio su Rotten Tomatoes dopo le prime recensioni

Diciamolo senza giri di parole: Fast & Furious non ha mai puntato granché sul responso della critica, poggiamo ormai sulla certezza di un successo in termini di pubblico consolidato grazie ad anni di fidelizzazione. Fatte queste premesse, però, veniamo al dunque: com'è stato accolto dai recensori il decimo capitolo del franchise?

Mentre vengono diffusi i primi dati sulle prestazioni di Fast X al box-office, dunque, diamo un'occhiata al sito che, in termini di responso di critica e pubblico, è come sempre una delle nostre stelle polari: come avrà esordito il film con Vin Diesel e Jason Momoa su Rotten Tomatoes? Sarà riuscito a raggiungere il tanto agognato traguardo di "certified fresh"?

A quota 77 recensioni, la risposta è un sì decisamente tirato: Fast X si assesta infatti al momento su un poco esaltante 60% di gradimento che garantisce, però, al decimo film della saga di raggiungere quantomeno una sufficienza stentata, mantenendosi in bilico su quel margine che separa i film (a vari livelli) ritenuti meritevoli da quelli considerati quantomeno da rivedere.

Insomma, si poteva far di meglio... Ma poteva anche andare molto, molto peggio! E voi, vi siete già fiondati in sala per accompagnare Dom Toretto in questa nuova avventura? Fatecelo sapere nei commenti! Brie Larson e Michelle Rodriguez, intanto, parlano già di uno spin-off al femminile di Fast & Furious.