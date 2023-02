Fast X, in attesa del primo trailer ecco il video che ripercorre l'intero franchise!

Mancano pochi giorni al primo trailer di Fast X, il nuovo capitolo cinematografico della saga con protagonista Vin Diesel nei panni di Dom Toretto. In attesa di vedere le prime immagini del decimo film è stato distribuito un trailer che ripercorre il longevo franchise dal primo film sino al nono capitolo uscito nelle sale.

Il video intitolato Trailer Legacy, è un montaggio emozionante di alcune sequenze dei film che hanno caratterizzato la saga dal 2001, anno di uscita del primo film, sino all'ultimo Fast & Furious 9, diretto da Justin Lin, nelle sale nel 2021, nel ventesimo anniversario.



Alla fine del Trailer Legacy viene anticipata anche la data del primo trailer di Fast X, che sarà online il prossimo 10 febbraio.

Non perdetevi il primo poster di Fast X, in attesa delle prime sequenze del film.



Diretto dal regista francese del primo film della saga Now You See Me e L'incredibile Hulk, Louis Leterrier, che ha sostituito Justin Lin che ha abbandonato il ruolo da regista a causa di divergenze creative con la produzione, Fast X è co-scritto dallo stesso Lin insieme a Dan Mazeau.



Nel film torneranno volti noti del franchise come Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang e Scott Eastwood.

In Fast X reciterà anche Rita Moreno, famosa diva di Hollywood e premio Oscar per West Side Story.