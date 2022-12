Fast X, trailer in arrivo? Vin Diesel fa sognare: 'Prima di quanto crediate'

Solo qualche mese dal fine riprese del decimo capitolo di Fast & Furious, prima pellicola della coppia di film che chiuderà definitivamente la storica saga, aprendo forse a un franchise con diversi spinoff. Ma non c'è bisogno di guardare troppo al futuro: Vin Diesel anticipa già un trailer molto prima del previsto.

Fra le varie proposte sul tavolo per i famosi spinoff o film prequel addirittura, la più in voga è quella su Cipher di Charlize Theron. Ma alcuni membri del cast hanno addirittura proposto di lasciare le chiavi in mano ai propri figli, quasi a ricreare una nuova generazione di piloti senza paura di padre in figlio. D’altronde, proprio Dominic Toretto ci ha insegnato che la famiglia è tutto.

E proprio il suo interprete su schermo nonché principale pilastro produttivo del franchise, Vin Diesel, offre ottimi aggiornamenti per quanto riguarda un primo trailer. Non teaser, forse già addirittura trailer, visto che potrebbe anticipare le proiezioni di alcuni attesissimi film. Diesel ha infatti condiviso una foto con Jordana Brewster nei panni di Mia Toretto. Nel post che trovate in calce all’articolo scrive molto chiaramente: “Una foto dal set, fratello e sorella... Mancano meno di 2 mesi al lancio del trailer di Fast X!!!”.

Considerata la conclusione delle riprese alla fine di agosto 2022 e i successivi tempi di post-produzione, è un’ottima previsione per mostrarci già qualcosa. In fondo però, l’uscita del film è prevista per il 18 maggio 2023, quindi in termini di lancio della promozione ci siamo. Ci si aspetta che il trailer in questione, considerata la portata, possa essere mostrato in anteprima all’inizio delle proiezioni dei principali blockbuster in uscita: Cocaine Bear, Magic Mike's Last Dance o Ant-Man & the Wasp: Quantumania.

Voi cosa vi aspettate dal trailer, considerato il budget semplicemente folle di Fast X?