Fast X, torna anche Scott Eastwood per il nuovo film della saga

C'è un altro volto noto di ritorno nel decimo capitolo della saga cinematografica di Fast & Furious: Scott Eastwood interpreterà nuovamente Little Nobody in Fast X.

Dopo gli ultimi ingressi nel cast di Fast X, si torna a parlare di star che vedremo nel nuovo film della saga automobilistica più folle e popolare del grande schermo.

Alle riprese di Fast X, che sono già partite da settimane, si aggiunge adesso anche l'attore di Pacific Rim: La Rivolta e Suicide Squad Scott Eastwood, che avevamo incontrato per la prima volta nell'ottavo capitolo della saga (The Fate of the Furious), nel quale interpretava l'agente del governo Little Nobody, fedele sottoposto del Mr. Nobody di Kurt Russell.

Non sappiamo se anche Russell farà il suo ritorno nella saga, ma nel frattempo il cast del film continua ad accumulare star da Brie Larson a Charlize Theron, da Alan Richtson a Jason Momoa, e sembra che questo decimo capitolo sarà davvero imperdibile.

Il regista scelto per sostituire Justin Lin, che ha abbandonato il progetto pochi giorni dopo l'inizio delle riprese, è Louis Leterrier (L'incredibile Hulk, scontro tra Titani), basandosi su una sceneggiatura scritta da Lin e da Dan Mazeau.

L'uscita di Fast X nelle sale è prevista per maggio 2023.