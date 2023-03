Fast X, svelato il legame tra Tess di Brie Larson e un celebre personaggio della saga

Arriva la conferma che Brie Larson, attrice di Fast X, è collegata a una figura precedentemente comparsa nel franchise di Fast & Furious. L'ultimo numero di Rotal Film Magazine (tramite GamesRadar) rivela infatti che Tess è la figlia di Mr. Nobody (Kurt Russel), ritenuto morto dopo gli eventi del nono capitolo della saga.

Ecco spiegata la precedente indiscrezione secondo la quale Brie Larson di Fast X avrà un "forte legame" con il franchise. D'altronde, un'operazione del genere non è certo senza precedenti: basti pensare a John Cena (interprete del fratello di Dominic Doretto) o a Jason Momoa (che rivestirà i panni del figlio di Nernan Reyes).

Classe '89, Larson è ricordata per svariati prodotti cinematografici (Scott Pilgrim vs. the World, Kong: Skull Island, Captain Marvel) e televisivi (Popular, Dragster Girls, United States of Tara). Altrettanto noti sono il suo album musicale del 2005 (Finally Out of P.E.) e i quattro singoli (She Said, Life After You, Falling Into History e Shoebox). Infine, nel 2022 è comparsa nel videogioco Fortnite come personaggio "Paradigma". Non sorprende che la sua rinomata carriera le abbia conferito svariati premi: basti pensare al Premio Oscar come migliore attrice per Room, oppure al Basta come miglior attrice non protagonista (sempre Room). In Italia viene doppiata da professioniste come Elena Perino, Gemma Donati e Veronica Puccio.

Cosa accadrà nel decimo capitolo di Fast & Furious? Nel frattempo, i progetti dell'attrice non finiscono certo qui, soprattutto all'interno del filone Marvel Cinematic Universe: secondo il regista di The Marvels, Brie Larson "ha un controllo emotivo impressionante".