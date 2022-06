Fast X, Sung Kang si riunisce all'iconica Tokyo Drift Car: ecco la foto!

Una delle peculiarità di Fast and Furious è la presenza di tantissime auto iconiche presenti nella trama sin dall'inizio, in particolare la Dodge Charger di Dom Toretto del 1970. Un'altra vettura epica della saga è la 1993 guidata da Sung Kang nel terzo film del franchise, Tokyo Drift. E una foto in particolare ha emozionato i fan.

Sul suo profilo Instagram Sung Kang ha condiviso un'immagine dal set di Fast X che lo ritrae proprio in compagnia della macchina del terzo capitolo. Le riprese in Italia di Fast X si sono concluse qualche settimana fa.



"Piacere di vederti vecchia amica... Non riesco a credere che siano passati 16 anni da quando ci siamo visti. Sei invecchiata bene" ha scritto l'attore nella didascalia.

Han originariamente morì in Tokyo Drift ma tornò nei successivi tre film, ambientati tutti prima della sua morte.

La sua scomparsa era stata pianificata da Shaw (Jason Statham). Ci sarà vendetta, dopo che Han è stato riportato in vita nel nono capitolo?:"Scherzi a parte, Han ha perso il suo amore e c'è vendetta. Ne ha bisogno. Ma la domanda è: come fa una persona come Han a mettere in atto la sua vendetta? [...]".



Chissà cosa riserverà ai fan Fast X, nuovo capitolo di uno dei franchise più importanti nella storia del cinema degli ultimi decenni.

Nel frattempo Paul Walker ha ricevuto una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame. L'attore scomparve tragicamente nel 2013 in seguito ad un incidente automobilistico.