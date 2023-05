Fast X, Sung Kang commenta l'inaspettato ritorno di QUEL personaggio

La scorsa settimana è sbarcato nelle sale Fast X, l'ultimo capitolo cinematografico della saga con Vin Diesel, che si concluderà con altri due film in cantiere. Tra le sorprese della trama c'è sicuramente il ritorno di un personaggio particolare in maniera del tutto inaspettata. Ne ha parlato per l'occasione Sung Kang.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Fast X. Non perdetevi il nostro approfondimento sul motivo dell'affetto per Fast and Furious.



La star ha commentato l'inaspettata presenza del personaggio nel film, dichiarando tuttavia di non essere per nulla sorpreso dal suo ritorno. Il personaggio è Gisele, interpretata da Gal Gadot, morta nel sesto film della saga.



"Sapevo che era inevitabile. In primo luogo, stiamo parlando di Fast e di un pubblico che ora è abituato ad ottenere ciò che vuole quando chiede che un personaggio torni. Considerando di dove si è indirizzata la carriera di Gal [Gadot] con Wonder Woman, e la buona volontà e l'amore che riceve da persone di tutto il mondo, è fantastico che un franchise possa aiutare il nostro franchise. L'anno scorso è stato un rinascimento per l'esperienza cinematografica, con film meravigliosi come Top Gun: Maverick che hanno contribuito a questa rinascita e a come ci siamo innamorati dei film. E quindi per Gal avere quel tipo di reazione dal pubblico è ciò che vogliamo sentire". Sul futuro di Han e Gisele ha parlato con Gadot? "No, non l'ho fatto, è stata così impegnata ma avevo sentito dire che stavano conversando con lei e poi quando l'hanno inserita mi hanno detto 'Non dirlo a nessuno'.



Sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di Fast X, l'ultimo film della saga approdato al cinema.