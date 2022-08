Fast X: spunta la Dodge Charger di Dominic Toretto in una nuova foto

Con il regista Justin Lin che ha lasciato la regia a riprese iniziate ed una produzione estremamente travagliata, un recente scatto di Paparazzi Podcast ha anticipato il ritorno della mitica Dodge di Toretto nel film Fast & Furious 10, in uscita il prossimo anno.

Non pochi ostacoli ha dovuto fin qui superare il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, nonostante non sia ancora arrivato nelle sale. Tra regie lasciate incomplete a causa di forti dissapori sul set e un Dwayne Johnson risentito con Vin Diesel tanto da non ritornare ad indossare i panni di Luke Hobbs negli ultimi due film della saga Fast, sembra non esserci pace per Toretto e la sua famiglia.

Con Louis Leterrier alla regia le cose hanno iniziato ad ingranare nuovamente e sempre più aggiornamenti sono stati svelati riguardo trama e set. Questa volta è stato l'account social Paparazzi Podcast a postare una foto che ha riacceso l'entusiasmo dei fan: "Sembra che Dom sia tornato a casa", è stata la frase che ha accompagnato lo scatto della Dodge Charger nera di Dominic Toretto.

Con le riprese che sono arrivate finanche a Roma ed un Vin Diesel tirato a lucido in alcune scene davanti al Colosseo, l'ormai storica saga Fast si avvia alla conclusione. Il decimo film dovrebbe arrivare nelle sale non prima di maggio 2023, con la speranza che nessun altro intoppo ne rimandi l'uscita.