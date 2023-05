Fast X, una scena esplosiva è stata salvata da Google Maps

L'amore per il saga di Fast & Furious non si spegne e il decimo capitolo è appena arrivato al cinema: è tempo di scoprire qualche retroscena.

Essendo stata quasi improvvisa la partenza di Justin Lin, il nuovo regista di Fast X Louis Leterrier ha avuto ben poco tempo per prepararsi alle riprese ma soprattutto si è ritrovato senza location per il terzo atto del film e dunque il team ha dovuto trovare in brevissimo tempo una nuova location anche con metodi poco convenzionali: "Poiché non avevo alcuna preparazione e sono letteralmente arrivato a Londra - ha detto Louis Leterrier a GamesRadar + - mi hanno detto di aver perso la location in Montenegro. Era una location molto diversa da quella che alla fine abbiamo trovato. Abbiamo inviato scout in tutto il mondo".

Alla fine, il team ha trovato un'autostrada che aveva accanto una cava, e hanno scelto un altro ponte per girare: ma la scelta è avvenuta su Google Maps: "Non potevo interrompere le riprese e preparare qualcos'altro, ho dovuto fare tutto su Google Maps di notte dopo una lunga giornata di riprese e montaggio - spiegò il regista - basta entrare a una location e fare una panoramica, ingrandire, passare alla visualizzazione 3D, quindi creare la sequenza d'azione nel film". Infine, la location prescelta è stata una diga accanto a una località portoghese.



Fast 10 è ora nei cinema: che ci siano anche scene post-credit?