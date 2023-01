Fast X, saluti anticipati: Vin Diesel rende omaggio a Tyrese Gibson in un post toccante

"Se dieci anni fa mi avessero detto che dieci anni dopo avremmo eccetera eccetera". Si esprime con questa classica formula, Vin Diesel, in un post dedicato a Tyrese Gibson che prepara i saluti in vista del finale dopo Fast X. Ma che ci aggiorna anche sui succosi sviluppi della saga vicina a conclusione.

Negli anni, la saga con protagonista Dominic Toretto è diventato un franchise di prima categoria nel panorama cinematografico. Basti guardare al folle budget di Fast X. Nonostante non si sia ancora aperto a un vero e proprio universo espanso, con prequel e spinoff di vario genere, sembra che l’intenzione sia proprio quella, una volta conclusa la saga madre. E in fondo non manca poi tanto. Attendiamo infatti l’uscita del decimo capitolo nel 2023, che dovrebbe costituire la prima di due parti che fungeranno da finale.

Ma ora che la prima metà di finale ha terminato le riprese – attendiamo a brevissimo il trailer di Fast X – è il momento di guardare già al futuro. All’ultimo capitolo, l’undicesimo, per la sua pre-produzione. Ma è anche l’occasione per riguardare al passato, alla prima volta in cui queste star ormai plurimilionarie si incontrarono per la prima volta. Come ben sappiamo, nel caso di Tyrese Gibson (Roman Pearce) avvenne nel quarto capitolo, dopo che il secondo ambientato a Miami era stato interamente dedicato a lui e Brian O’Conner (il compianto Paul Walker).

Scrive Vin Diesel in un toccante post social che ritrae i due, in cui ripensa al passato ma aggiorna anche sullo stato dei lavori per il finale di saga: “Se mi avessi detto nel 2010, quando abbiamo lavorato insieme per la prima volta, che nel 2023 saremmo stati sulle coste di Turks e Caicos a discutere di tutti i paesi che stiamo per visitare per l'uscita di finale... Wow, è surreale". Diesel aggiunge poi l’hashtag #Fratellanza e considerate tutte le polemiche sorte dopo l’uscita di Dwayne Johnson ma anche dello storico regista Justin Lin, attribuite a una gestione “dittatoriale” da parte di Diesel, è importante per l’attore tenersi gli amici restanti ancora più stretti.