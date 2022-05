Fast X, Rita Moreno si unisce al cast: sarà la nonna di Dom Toretto!

Il cast di Fast & Furious 10 continua ad allargarsi: il decimo capitolo della saga automobilistica più amata al mondo potrà vantare una vera e propria parata di star, dai veterani Vin Diesel e Michelle Rodriguez alle new entry Jason Momoa, John Cena, Brie Larson e... Stando a quanto leggiamo in queste ore, Rita Moreno!

Dopo l'annuncio del ritorno di Scott Eastwood per Fast & Furious 10, infatti, è stata proprio la star di West Side Story ad entrare a far parte del cast di un film che, da questo punto di vista, si preannuncia come uno dei più ambiziosi dell'intero franchise.

Moreno, stando a quanto si legge in rete, darà volto alla nonna di Dom Toretto: "Lavorare con Rita Moreno è da sempre un mio sogno, il fatto che lei sia qui per interpretare mia nonna mi fa sorridere l'anima. Sono così fortunato" sono state le parole di un emozionato Vin Diesel. "Penso di aver trascorso la vecchiaia aspettando che mi invitassi. Non è bellissimo? Ed eccomi qui, la risposta è sì, lo farò" ha replicato Moreno.

Vedremo se ci saranno ulteriori new entry di grosso calibro da annunciare nei prossimi giorni: certo è che le sorprese sembrano non essere ancora finite! A proposito di esordi, intanto, nei giorni scorsi abbiamo visto Vin Diesel e Brie Larson in una foto di Fast X.