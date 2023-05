Fast X, Rita Moreno nel cast... grazie al nipote! 'Justin è un grande fan di Vin Diesel!'

Il decimo episodio di Fast and Furious ha accolto nel proprio cast diversi premi Oscar. Oltre a Brie Larson anche la star di West Side Story Rita Moreno è entrata a far parte della 'famiglia' cinematografica di Vin Diesel. Nel corso di un'intervista, Moreno ha ricordato nuovamente la dinamica che l'ha condotta nel franchise.

Il merito del suo ingresso nel cast è tutto attribuibile al nipote:"Mio nipote Justin, che è un grande fan di Vin [Diesel] gli ha detto 'Dovresti avere mia nonna nel film. Potrebbe essere quel tipo di anziana esuberante che ti afferra per il naso e ti rimprovera. Justin, tutt'oggi è convinto di avermi lanciata [nel franchise]".



E sul suo personaggio? "È veramente un boss ma non avrebbe mai fatto qualcosa come quella descritta da Justin" specifica la star.

Rita Moreno non è l'unica premio Oscar a recitare nel film. Anche Brie Larson è entrata nel cast di Fast X, penultimo capitolo della saga.



Il suo personaggio, Tess, è in parte basato sulla figlia di Vin Diesel, Pauline. Siete pronti per tornare nello sfrenato mondo di Fast and Furious?



Non perdetevi lo spettacolare trailer finale di Fast X, in attesa di vederlo nelle sale cinematografiche dal prossimo 18 maggio. Il cast del film è composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, John Cena e Jason Statham. La regia è affidata a Louis Leterrier.