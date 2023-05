'Fast X è un remake di... Infinity War? Tutti i punti in comune'

Fast X è approdato nelle sale di tutto il mondo avvicinandoci alla fine di una delle saghe più apprezzate e discusse degli ultimi due decenni. Il cambio di registro tra i vari capitoli ha portato il franchise a essere qualcosa di completamente diverso rispetto alle origini, trasformandolo in una specie di racconto supereroistico.

Fast X sta registrando incassi al botteghino degni di nota, continuando un trend che lo ha visto molto apprezzato dal pubblico già dalle origini della serie: dal 2001 in poi, in effetti, il franchise ha dominato il box office portando milioni di fan a innamorarsi di Toretto e della sua banda di eroi fuorilegge capaci di incredibili acrobazie a bordo di vetture sempre più performanti e incredibili.

In questo senso, la straordinaria longevità di un’opera che oggi appare colossale, è probabilmente da attribuire, almeno in parte, al cambio di registro che ha interessato la saga, iniziata come una specie di rivisitazione in chiave tuning di Point Break e trasformatasi film dopo film nella storia di un gruppo di supereroi alle prese con avventure e villain sempre più incredibili e lontane da una parvenza di verosimiglianza.

Il punto di svolta è stato probabilmente il quinto capitolo, capace di trasformare ambizioni e temi della saga in assonanza con le nuove aspettative di un pubblico diverso rispetto a quello delle origini.

Oggi, possiamo affermare che Fast and Furious assomigli tremendamente alla saga degli Avengers con Fast X capace di ricordare per molti aspetti l’Infinity War della Marvel.

In primo luogo il finale diviso in più parti (in questo caso potrebbero essere addirittura tre) e il cattivo quasi mitologico che gli eroi si troveranno ad affrontare prima della conclusione della vicenda.

Quindi i tanti oggetti tecnologici che Dante Reyes sta mettendo insieme per affrontare la sfida e che assomigliano alle Pietre dell’Infinito di Thanos in contrapposizione con il tentativo di Toretto di riunire tutti i nomi del passato della storia per costruire la squadra definitiva di eroi.

Se aggiungiamo poi ai toni apocalittici presentati nell’ultimi capitolo alcuni dei momenti fondamentali della saga come un paio di morti sconvolgenti, e addirittura un'inattesa resurrezione, si può dire che il richiamo sia completo.

In attesa di capire quanto in là si spingerà il finale di Fast and Furious, vi lasciamo alla recensione di Fast X.