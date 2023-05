Fast X, il regista terrorizzato dalle acrobazie di un attore sul set

Fast and Furious 10 è il nuovo capitolo del franchise di successo iniziato nell'ormai lontano 2001. Nel corso del tempo questa saga si è ritagliata un'importante fetta di appassionati che non smettono mai di volerne sapere ancora dei loro beniamini. Tuttavia la realizzazione di questi film porta con sé numerose prove acrobatiche per il cast.

Proprio di queste pericolose acrobazie ha parlato il regista Louis Leterrier ad Hollywood Reporter, rivelando come fosse terrorizzato dal lavorare a queste insieme a Charlize Theron, definita una vera "forza della natura" sul set di Fast and Furious 10.

"L'obbiettivo era tirarla fuori dalla scatola in cui è rinchiusa in Fast 9", ha detto il regista.

Nel frattempo Fast and Furious 10 è partito benissimo in Italia, questo a discapito di molte recensioni contrastanti, che lo hanno definito non all'altezza di altre pellicole della saga.

"Quando sono arrivato sul set, Charlize stava girando la lotta di Cipher contro i suoi stessi uomini, ed ero terrorizzato. Ero tipo 'ho fatto alcuni film d'azione, ma non ho mai visto un'attore dedicarsi così tanto ad una scena come quella'. Ho dovuto parlare con il regista della seconda unità e chiedere 'la stiamo spronando troppo?' e lui ha detto di no, che lei voleva mettercela tutta, quindi abbiamo dovuto trattenerla perché altrimenti avrebbe fatto tutto da sola".

Sembra proprio che i membri del cast siano i primi a tenerci davvero affinché le pellicole di questo franchise ottengano le migliori scene d'azione possibile.

Se voi però siete ancora indecisi se dare una chance o meno a questo nuovo capitolo, ecco qui la nostra recensione di Fast and Furious 10.