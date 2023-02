Fast X, il regista Louis Leterrier:'Volevo fosse più radicato nella realtà'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Esquire Middle East, il regista di Fast X Louis Leterrier ha spiegato che il suo approccio al film con Vin Diesel prende una direzione completamente differente rispetto al nono capitolo diretto da Justin Lin. Non potrà superare le auto che volano nello spazio ma ci saranno scene spettacolari.

"Dovevo impegnarmi. Ciò che volevo fare con Fast X, perché è molto nel mio stile, era radicarlo di più nella realtà. Volevo, senza gioco di parole, farlo atterrare sulla Terra. Nel 9 se ne sono andati nello spazio e io mi dicevo 'Ok, sono andati nello spazio, non c'è modo che io possa superarlo'. Ma quello che posso fare è fare cose che praticamente non abbiamo mai fatto prima, come far rotolare una bomba da una tonnellata: una vera palla di metallo da una tonnellata per le strade di Roma, e spero di non distruggere il Colosseo'" ha dichiarato il regista. Prima di guardare Fast X recuperate la nostra recensione di Fast 9.



Louis Leterrier è un regista conosciuto per la sua preferenza negli effetti speciali che riducono il più possibile l'utilizzo della CGI.

Fast X riprende la storia dopo la fine di Fast 9, con Cipher (Charlize Theron) e Dante Reyes (Jason Momoa) che si uniscono per affrontare Dominic Toretto (Diesel) e il suo team, sostenuto da Brian.



Nel cast anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel, con John Cena e Scott Eastwood.



Non perdetevi tutti i dettagli della partecipazione di Rita Moreno a Fast X, il decimo episodio cinematografico della saga.