Fast X: il pubblico americano può già godersi in streaming l'ultimo film della saga

Fast X sta ottenendo cifre da capogiro al botteghino riscuotendo successo in tutto il mondo a dispetto di una critica non sempre concorde sull’ultimo film della saga. La notizia dell’uscita prematura in streaming per il mercato americano sta creando aspettative e allo stesso tempo desta preoccupazioni sullo stato di salute dell’industria.

Mentre si rincorrono voci a proposito di rapporti tesi sul set di Fast X, sta facendo discutere la scelta della Universal di rendere già disponibile per il mercato domestico statunitense il nuovo film diretto da Louis Leterrier.

Gli spettatori americani, infatti, possono già godere delle avventure di Toretto e della sua banda, comodamente seduti sul proprio divano di casa per la cifra di 25 dollari.

Il film del celebre franchise è uscito nei cinema statunitensi il 19 maggio 2023 e, dopo appena ventuno giorni, è stato reso disponibile in streaming, segnando, in qualche modo, un record per una produzione di tale importanza.

Nonostante l’ottimo risultato al box office, il budget elevatissimo, e le critiche non eccellenti hanno probabilmente portato la major a una decisione drastica che, purtroppo, la dice ancora una volta lunga sullo stato di salute di Hollywood e su come il cinema si stia adattando al diffondersi delle nuove tecnologie e delle abitudini che portano in dote.

In attesa di capire le conseguenze nel breve e nel lungo periodo di una scelta come questa e cercando di immaginare quali altri film subiranno lo stesso destino, vi lasciamo alla recensione di Fast X.