Fast X, pubblicato il trailer finale a tre giorni dall'uscita in sala

A pochi giorni dall'uscita in sala, il canale YouTube di The Fast Saga ha appena pubblicato il trailer finale di Fast X, decimo capitolo della saga: in meno di un'ora la clip ha ottenuto oltre centomila visualizzazioni e diecimila "mi piace".

Stando alla sinossi ufficiale, "Durante svariate missioni e sfide impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e il resto della famiglia hanno superato in astuzia, sbaragliato e sconfitto ogni nemico che ha ostacolato il loro cammino. Adesso devono fronteggiare l'avversario più letale di sempre: una minaccia terrificante che proviene dalle ombre del passato, alimentata da una sete di sangue e determinata a distruggere quella famiglia e tutti coloro che Dom ama, costi quel che costi". Nel cast, oltre a Diesel, figurano Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Chris "Ludacris" Bridges (Tej Parker) e Jason Momoa, l'antagonista di Fast X nel quale lo spettatore può immedesimarsi – o almeno così ritiene il compositore Brian Tyler.

Tra Stati Uniti e Italia, Brasile e Inghilterra, Portogallo e Antartide, i protagonisti si ritroveranno dispersi nei luoghi più disparati del mondo. Le riprese sono iniziate il 21 aprile 2022, per poi concludersi il 19 agosto dello stesso anno a Torino, mentre il budget complessivo è stato di 340 milioni di dollari.

Diretto da Louis Leterrier, il film debutterà in sala giovedì 18 maggio 2023. Resta da chiedersi se riscuoterà lo stesso successo dei capitoli precedenti: i primi numeri di Fast X sono i più deboli della saga; eppure, Vin Diesel annuncia la sua volontà di creare una trilogia attraverso il dodicesimo capitolo.