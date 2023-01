FAST X, ecco il primo poster ufficiale con Vin Diesel!

Mentre i fan aspettano il countdown per il trailer di Fast X, appare per la prima volta il poster del decimo e ultimo capitolo della saga tanto amata dal pubblico, che vede Vin Diesel come protagonista.

Uno sfondo nero, un viso in penombra e un crocifisso in mano: è Dominic Toretto, pronto a tornare nella sua ultima avventura. Sul poster appare la scritta: "Il termine della corsa inizia". Ancora più sotto appare la scritta "Maggio".

Al momento i dettagli sulle evoluzioni della trama sono ancora piuttosto segreti. Non resta dunque che aspettare il trailer tanto anticipato dal protagonista, per poi vederlo al cinema il 18 Maggio 2023.

Intanto si parla di uno spin-off di Fast and Furious al femminile con Charlize Theron, che interpreta Cipher nella saga, L'attrice aveva poi ricordato il uso compagno di avventure, Paul Walker: "Come produttrice mi tolgo il cappello. Quel maledetto ragazzo ha costruito qualcosa con la Universal che pochissime persone riusciranno mai a costruire in tutta la loro vita. Non trascini un pubblico con te per tutto questo tempo. Qualunque cosa si pensi di quei film, bisogna essere un idiota per non dire 'Questo è un fo***to risultato'. Quindi, vedremo..." aveva affermato.

