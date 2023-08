Fast X non sarà una trilogia? Vin Diesel potrebbe aver esagerato come Gal Gadot

Gli attori stanno iniziando a forzare la mano agli studios? Dopo che il caos Wonder Woman è andato in trend sui social a seguito delle dichiarazioni di Gal Gadot bollate come false da Variety, la cosa ora sembra ripetersi per la saga di Fast & Furious.

Come ricorderete, infatti, al momento dell'uscita di Fast X Vin Diesel sorprese tutti promettendo Fast 12, con l'intenzione di trasformare il doppio film Fast X e Fast X - Parte Due (o Fast 11, fate voi) in una vera e propria trilogia Fast X per concludere la saga in grande stile. Tuttavia le sue dichiarazioni potrebbero essere stata a dir poco esagerate, per non dire proprio campate per aria, dato che in una nuova intervista il regista della saga Louis Leterrier ha clamorosamente smentito l'esistenza di un Fast 12.

Parlando con Total Film, infatti, Leterrier ha dovuto fare letteralmente marcia indietro dichiarando: "L'unica cosa da dire in proposito è che quando Vin è di fronte alla stampa dirà qualsiasi cosa pur di finire al più presto l'intervista, è un tipo timido! E in effetti lo capisco perché anche io sono un po' come lui. Ti posso dire: 'Si si certo, nel prossimo film andremo sulla luna. Ciao ciao, alla prossima.' Ma il fatto è che una volta che quella cosa viene detta, poi non viene dimenticata mai!".

Ma quindi questo Fast 12 esiste o non esiste? Si farà oppure no? Stando a Letterier, il fatto che Vin Diesel l'abbia sparata grossa non vuol dire che il film è da escludere a priori: "Mettiamola così. Ovviamente il prossimo capitolo è in arrivo, Fast 11 esiste, ma il fatto è questo. Un passo alla volta. E' quello che Hollywood continua a ricordarci, no? Un passo alla volta. Siamo molto fortunati che questo film sia stato ben accolto e amato dai fan, le persone sono andate a vederlo al cinema e ora potranno vederlo a casa. Forse Vin stava solo dicendo che altre due ore potrebbero non bastare per concludere una saga che va avanti da 25 anni, che forse due film da due ore non sono sufficienti. Staremo a vedere."

Insomma, la confusione sembra non appartenere soltanto a Warner Bros e DC. Fast 11 è atteso per 4 aprile 2025, nel frattempo vi terremo aggiornati.