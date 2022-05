Fast X, Momoa mette sù un pò di pancia e scherza: 'Italia, guarda cosa mi hai fatto!'

Un paio di mesi fa, abbiamo appreso che Jason Momoa ha subito un intervento chirurgico per l'ernia poco prima della sua apparizione agli Oscar del 2022. Ai tempi, l'attore ha scherzato sul fatto che ne avesse bisogno perché stava "invecchiando", ma l'intervento ha anche fatto preoccupare Momoa poichè si stava unendo al cast di Fast X.

A quanto pare, l'attore ha iniziato a girare il decimo film del franchise in Italia prima ancora di aver avuto il via libera per ricominciare ad allenarsi. Di conseguenza, il suo "corpo da uomo con la pancia" è apparentemente tornato.

Jason Momoa è stato davvero super attivo durante le riprese Fast X in Italia, assumendo gli Hell's Angels per tenere a bada i paparazzi e visitando quante più attrazioni possibili. Un'altra cosa che a quanto pare ha fatto è stata mangiare, e se un un pò di pancia è il piccolo prezzo da pagare per l'ottimo cibo italiano, allora non c'è nessun problema.

Mentre il suo lavoro a Roma per Fast X è arrivato alla conclusione, la star ha finalmente ottenuto il via libera per tornare in palestra e ha sfruttato l'occasione per salutare gli italiani e per esprimere tutto il suo amore per il Bel Paese.

"Italia! Guarda cosa mi hai fatto! Vedi tutto quell'amore [indica la pancia]?... Ero uno scalatore di roccia, ora riesco a malapena a fare i pull-up. Questo è il mio giorno ufficiale in cui posso allenarmi. Sono passate sei settimane da quando mi sono operato per l'ernia. Quindi, ho cercato di rimettermi in forma questa settimana e sono tornato al lavoro."

Intanto, Rita Moreno si è unita al cast di Fast and Furious 10. Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime foto di Jason Momoa e Brie Larson sul set di Fast X.