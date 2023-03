Fast X, Michelle Rodriguez è sicura: 'Il finale vi lascerà a bocca aperta'

E' possibile migliorare una saga al suo decimo capitolo? Una sfida impossibile che non sembra essere tale per gli autori del nuovo Fast and Furious 10 che, secondo Michelle Rodriguez, sono riusciti a mettere su una storia capace di lasciare con il fiato sospeso soprattutto nel finale.

Dopo che la Rodriguez ha definito Jason Momoa il miglior villain della saga di Fast and Furious le aspettative si sono inevitabilmente alzate e continuano a farlo nel momento in cui l'attrice parla di un finale a sorpresa da togliere il fiato. "Penso che le persone saranno davvero, davvero sorprese e avremo molte bocche aperte alla fine di Fast X. Mettiamola così. Sarà come, 'Davvero? Cosa?' È così che sono al cinema. I ho reagito con un 'Oh mio Dio. Cosa abbiamo fatto?'" ha commentato.

Dopo aver fatto volare auto tra i grattacieli e averle mandate nello spazio sembra che gli sceneggiatori non abbiano minimamente intenzione di fermarsi. Le scene del franchise sono talmente epiche da risultare quasi impossibile realizzarne altre ancor più grandi e memorabili. Ciò che è stato promesso per questo nuovo capitolo riguarda, ovviamente, un altro tasso d'azione ma anche un nuovo tuffo nell'emotività dei personaggi e tanta emozione. Il regista Louis Leterrier ha già promesso un grande cliffhanger alla fine del film che dovrebbe portare ad un finale "gigantesco in termini d'azione ed emozionante".

In occasione dell'uscita di Fast X il cast ha commentato il cameo della figlia di Paul Walker che esordirà all'interno della saga che ha reso famoso il suo defunto padre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!