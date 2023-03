Fast X, Michelle Rodriguez reputa Jason Momoa il miglior antagonista maschile della saga

Dopo la nuova foto di Fast X che mostra un Jason Momoa decisamente minaccioso, a suggerirci nuovi dettagli sul personaggio è Michelle Rodriguez, interprete di Lerry Ortiz: in particolare, l'attrice ritiene che Dante Reyes sia il miglior antagonista maschile dell'intero franchise.

Così ha dichiarato Rodriguez durante un episodio di Collider Ladies Night: "Vendetta, ma con il sorrisetto. Il risultato sembra un qualcosa di leggero, ma quando vedrai [il film] saprai esattamente di cosa sto parlando. Direi che è il miglior antagonista maschile che abbiamo mai avuto nell'intero franchise, ovviamente perché Charlize lo supera. Sai cosa intendo? È un mostro completamente diverso da quelli precedenti, e il mio non è un gioco di parole".

Riguardo al personaggio, sappiamo che Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), e che ha un abbigliamento assolutamente particolare: basti pensare alle collane di perle, alle mani tempestate di anelli e ai due grossi coltelli affilati. Siamo sicuri che Jason Momoa (conosciuto per Il Trono di Spade, Aquaman e Dune) riuscirà a esprimerne al meglio il carattere spietato.

Fast & Furious 10, conosciuto anche come Fast X, debutterà in sala il 18 maggio 2023, con attori del calibro di Vin Diesel, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges e Nathalie Emmanuel. Le riprese sono iniziate il 21 aprile 2022, per poi concludersi il 19 agosto a Torino con un budget di ben 240 milioni di dollari. E il franchise non termina di certo qui: a quanto pare, Fast X terminerà con un cliffhanger finale, da cui prenderà origine Fast & Furious XI